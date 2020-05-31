حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم.

وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف أن الوزارة أجرت اليوم 950 فحصا مخبريا، موضحا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.