اختتام تمرين ثنائي بين القوات الجوية السعودية والأميركية

أفادت وكالة الأنباء السعودية الاثنين، باختتام تمرين ثنائي بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية الأحد، شاركت فيه مقاتلات "إف-15 إس إي" السعودية، والقاذفات الاستراتيجية "بي-52" التابعة للقوات الجوية الأميركية.وأشارت الوكالة إلى أن التمرين، الذي "يبرز القدرات والسيطرة الجوية والتكامل العملياتي، هو استمرار للتعاون المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".