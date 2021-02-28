انطلقت الأحد مناورات تمرين "التنين"، بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية، بالمنطقة الغربية.ويهدف التمرين إلى التدريب على الاعتراض التكتيكي والتدريب القتالي والهجوم الجوي المضاد، وقمع الدفاعات الجوية للعدو، كما يساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعتبر استمراراً للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين، للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.