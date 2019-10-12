إطلاق نار عشوائي داخل كنيسة أمريكية وسقوط ضحايا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي داخل كنيسة بيلهام بولاية نيوهامبشير الأمريكية اليوم السبت.

وشوهد عدد من رجال الشرطة وأطقم الإطفاء والإسعاف خارج كنيسة نيو إنجلاند في بلدة بيلهام الواقعة على بعد نحو 48 كيلومترا شمالي بوسطن.

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أنه تراقب الوضع عن كثب، وذكر شهود عيان أنه تم تطويق المنطقة وسط تواج أمنى كثيف للشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار، وهو حاليا في السجن.

وأعلن مسئولون أنه تم فتح تحقيق في الهجوم، ولم يذكروا مزيدا من التفاصيل حول أعداد الضحايا.

وقال شرطي إنه يجري التحقيق في تقارير عن وقوع إطلاق نار ولكن لم يرد تأكيد بوقوع أي جرحى.