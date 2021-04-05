أردوغان يبحث مع العاهل الأردني العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، مع عاهل الأردن الملك، عبد الله الثاني، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: "الرئيس أردوغان والملك عبد الله بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، في اتصال هاتفي بين الزعيمين".ويأتي الاتصال بعد يومين من إعلان الأردن عن اعتقالات طالت الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، و16 آخرين، إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن "مؤامرة مزعومة".

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".