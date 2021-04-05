أردوغان يوجه رسالة إلى ضباط البحرية السابقين تضم تلميحات انقلابية

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الرسالة التي وجهها أكثر من 100 ضابط سابقين برتبة أميرال في البحرية التركية حول أهمية اتفاق مونترو، تضم مؤشرات على تورطهم في محاولة انقلاب.