التشيك تطرد دبلوماسيين روسيين جراء شائعة مخطط تسميم المسؤولين

طردت التشيك دبلوماسيين روسيين بعدما نشر موظف في السفارة الروسية شائعة عن مخطط لتسميم ثلاثة سياسيين في براغ، وفق ما أفاد مسؤولون، اليوم (الجمعة).

وقال رئيس الوزراء التشيكي، أندري بابيش، للصحافيين، إن «موظفاً في السفارة اختلق عمداً معلومات عن مخطط للاعتداء على سياسيين تشيكيين وأرسلها إلى جهاز الاستخبارات، واتّخذنا الإجراءات المناسبة وأعلنّا موظفَين في السفارة كشخصين غير مرغوب بهما».