باريس تنفي وجود زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في سفارتها في كراكاس

نفت فرنسا أن يكون المعارض الفنزويلي خوان غوايدو لجأ إلى سفارتها في كراكاس، كما أكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في وقت سابق.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن «خوان غوايدو ليس موجودا في مقر سفارة فرنسا في كراكاس، وأكدنا ذلك مرارا للسلطات الفنزويلية».