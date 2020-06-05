600 حالة شفاء و32 وفاة خلال يوم في ألمانيا

ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 168 ألفا و500 شخص، بزيادة نحو 600 حالة عن أمس الخميس، حسب معهد "روبرت كوخ" الألماني.

وذكر المعهد في بيان على موقعه اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 507 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 183 ألفا و271 حالة.

وحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 8613 حالة، بزيادة 32 حالة عن أمس.

وبلغ معدل الاستنساخ 0.57، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 5 أشخاص تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد قد أكد أنه يجب أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء.