إطلاق قنبلة ضوئية باتجاه طائرة أثناء هبوطها في روسيا

أطلق مجهولون قنبلة ضوئية باتجاه طائرة أثناء هبوطها في مطار مدينة تيومين الروسية، حسب أجهزة الأمن المحلية مساء اليوم الاثنين. وكشف بيان صدر عن إدارة التحقيقات الخاصة بالمواصلات في منطقة الأورال أنه تم إطلاق "قنبلة ضوئية أصدرت اللون الأخضر" باتجاه الطائرة وأن "التحقيقات الأولية جارية بموجب المادة 213 من القانون الجنائي الروسي". من جهتها قالت سلطات مطار تيومين لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية إن جميع الطائرات هبطت بسلام، ولم يؤثر الحادث على حركة الطيران.