المصاب السعودي في هجوم نيوزيلندا يروي تفاصيل الحادث

قال أصيل الأنصاري، المصاب السعودي في هجوم نيوزيلندا : إن الإرهابي منفذ الهجوم على المسجد أصابه في قدمه أثناء هروبه من المسجد، مشيرا إلى أنه احتمى في بيت قريب، بعدها تم نقله للمستشفى، مؤكدًا أن الإرهابي استهدف في البداية من كان أمامه من المصلين، ثم أطلق الرصاص على الإمام، وبعدها استهدف باقي من في المسجد.

وأكد "الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "العربية"، أن الهجوم الإرهابي استغرق 10 دقائق، واتصل بعض المصلين في المسجد بالشرطة، لكنه لم يرَ أيًا من أفراد الشرطة أو الإسعاف يأتون لنجدة الضحايا، مؤكدًا سقوط العديد من الجرحى بينهم أطفال.

وأوضح أن الإرهابي كان يحمل 3 أسلحة، مشيرًا إلى أن مسجد النور الذي كان يصلي فيه هاجمه إرهابي واحد، أما المسجد الآخر الذي يبعد نحو 4 كيلومترات عن مسجد النور، كان يتواجد فيه 3 إرهابيين.

يذكر أن 49 شخصا استشهدوا وأصيب العشرات اليوم الجمعة في هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حسب ما أعلنت سلطات البلاد.

وقالت الشرطة النيوزيلندية، إن حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 49 شخصا.

وكانت الشرطة النيوزيلندية، ذكرت أن "منفذ الهجوم رجل كان يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي".

وذكر مفوض الشرطة مايك بوش، أن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز، والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود".

وأشار بوش، إلى أن "هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، هم ثلاثة رجال وامرأة وأن هناك العديد من القتلى جراء إطلاق النار".