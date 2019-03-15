ضحايا فلسطيينين في الهجوم الارهابي ضد مسجد في نيوزيلندا

أعلن سفير دولة فلسطين المعتمد لدى أستراليا عزت عبد الهادي أن تقارير أولية أفادت عن مقتل عدد من الفلسطينيين المهاجرين إلى نيوزيلندا في الهجوم الارهابي الذي شهدته مدينة كريستتشيرش النيوزيلندية أثناء اصلاة الظهر اليوم الجمعة وأسفر عن مقتل ٤٩ شخصًا حسب اخر احصاءات نشرتها الشرطة النيوزيلندية.

وأثار الهجوم الارهابي ضد مصلين مسلمين موجة سخط عارمة داخل نيوزيلندا وخارجها كان أبرزها وصفة رئيسة وزراء نيوزيلاندا جاسندا اردرين الحادث بأنه من الأيام السوداء التي تلطخ فيها اسم بلدها .