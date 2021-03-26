رئيس الوزراء المصري يؤكد أن عدد مصابي حادث سوهاج بلغ 156.. و32 وفاة

أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، آخر حصيلة لضحايا حادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج، مؤكداً أن عددد المصابين بلغ 165 بالإضافة إلى 32 حالة وفاة.وقال مدبولي في مؤتمر صحافي بشأن الحادث، إنه تم الدفع بـ105 سيارة إسعاف من محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة لموقع تصادم القطارين.وأكد رئيس الوزراء المصري إن حكومته دفعت بطائرتي على متنهما 152 طبيب في جميع التخصصات لإسعاف المصابين، مؤكداً