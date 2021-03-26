ارتفاع حصيلة مصابي قطار سوهاج إلى 108

أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد حالات الاصابة في حادث سوهاج الي 108 و32 حالة وفاة، نافية عدم صحة المعلومات المتداولة بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، بشأن مناشدة وزيرة الصحة والسكان المواطنين بالتبرع بالدم لمصابي الحادث.وأكدت الوزارة توافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3 آلاف كيس دم مخزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.