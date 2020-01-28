لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية تدعو لمسيرات حاشدة في جميع محافظات قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءً رفضا لصفقة القرن

وذلك في الأماكن التالية:

محافظة الشمال ( دوار الترانس – معسكر جباليا).

محافظة غزة ( ميدان الجندي المجهول).

محافظة الوسطى ( دوار النصيرات).

محافظة خان يونس ( دوار القلعة).

محافظة رفح ( دوار النجمة).