الداخلية التونسية تعلن إِحبَاط عملية إرهابية بإحدى المناطق السياحية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، مساء الجمعة، إحباط عملية إرهابية بإحدى المناطق السياحية وأوضحت الوزارة في بيان، "على إثر توفر معلومات لدى الإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني التونسي حول اعتزام فتاة تبلغ من العمر (22 عاما) القيام بعملية إرهابية بتونس، وذلك بعد رجوعها من سوريا والتحاقها بإحدى التنظيمات الإرهابية هناك وتلقّي تدريبات".