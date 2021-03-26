رئيس الوزراء المصري يعلن ننتظر تقارير لجان التحقيق لمعرفة أسباب حادث سوهاج

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إن الحكومة تنتظر اللجان المعنية في التحقيقات لمعرفة أسباب وقوع حادث قطاري سوهاج دون القفز على أسباب غير أكيدة.وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي بشأن الحادث: "مرفق السكك الحديدية شهد عقود من الاهمال وعدم الصيانة"، وتابع: "لدينا آلاف الكيلومترات من خطوط السكك الحديدية، وأنفقنا المليارات لتجديد وتطوير هذا المرفق"، مؤكداً العمل على تطوير نظام التحكم ونظم المزلقانات.