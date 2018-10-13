استشهاد فلسطينية وإصابة زوجها في اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس

استشهدت مواطنة فلسطينية وأصيب زوجها، الليلة الماضية، جراء تعرضهما لاعتداء من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، باستشهاد، عائشة محمد الرابي (45 عامًا) من بلدة بديا غرب سلفيت وإصابة زوجها، إثر مهاجمة مركبتهما بالحجارة من قبل المستوطنين قرب حاجز زعترة.