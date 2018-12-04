مقتل وإصابة 29 شخصًا بانفجار داخل مركز تجاري ماليزي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 26 آخرين بجروح -اليوم الثلاثاء- جراء انفجار وقع في مركز تجاري بالجزء الماليزي من جزيرة كليمنتان.

وأوضح مسؤول مصلحة المطافئ، خير الدين درهمان إن الانفجار وقع في الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، وإن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى مكان الحادث.

وأضاف درهمان أن اثنين من الضحايا كانا من موظفي المركز التجاري، وأن أربعة من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب الآخرون بجراح طفيفة.

وأشار خير الدين درهمان إلى أن الشرطة الماليزية باشرت تحقيقاتها لتحديد سبب الانفجار، الذي أسفر عن انهيار أحد جدران المركز.