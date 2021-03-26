رئيس الوزراء المصري يعلن مضاعفة التعويضات المالية لوفيات ومصابي حادث سوهاج

قال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، إنه تم الاتفاق على مضاعفة قيمة التعويضات المالية للمصابين والحالات الحرجة في حادث تصادم قطاري سوهاج.وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحافي بشأن الحادث، إنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وما بين 20 إلى 40 ألف جنيه للمصابين.