رئيس الوزراء المصري يعلن وجهنا جميع جهات الدولة للتعامل مع حادث قطاري سوهاج

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي، أنه جار حصر أعداد المصابين والوفيات في حادث تصادم قطاري سوهاج حتى الآن.وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي للحكومة المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بكشف أسباب الحادث، مشيراً إلى أن الحكومة وجهت جميع جهات الدولة للتعامل مع الحادث.