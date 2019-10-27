علقت طهران بـ"سخرية" على إعلان الولايات المتحدة تصفية زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي، الذي غرد على حسابه في "تويتر" قائلا: "ليس هناك شيء مميز! لقد قتلتم فقط مخلوقا خلقتموه أنتم!"

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، تصفية البغدادي جراء عملية أمنية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب السورية.