وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة
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وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة

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العرب اليوم - وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة

وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة
عمان - العرب اليوم

بدأ وزراء خارجية ست دول عربية هي مصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت اجتماعا مغلقا على شاطئ البحر الميت غرب المملكة لبحث أزمات المنطقة، حسبما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

ويشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي. ويعقد الاجتماع في مركز الملك حسين للمؤتمرات في منطقة الشونة على شاطىء البحر الميت (50 كلم غرب عمان). ولم يدل أي من الوزراء بأي تصريح صحافي قبيل بدء الاجتماع المغلق.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الأردنية لوكالة "فرانس برس" إن "بيانا رسميا سيصدر بعد انتهاء الاجتماع". وكان مصدر في وزارة الخارجية الأردنية صرح لوكالة "فرانس برس" إن الوزراء سيبحثون "أزمات المنطقة". وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الوزراء في عمان "أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا والأزمات التي تواجه المنطقة، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها" بحسب بيان الديوان الملكي.

ويأتي اجتماع الوزراء قبل نحو أسبوعين من مؤتمر وزاري حول الشرق الأوسط سيعقد في وارسو قال البيت الأبيض إنه يرمي إلى "الترويج لمستقبل يعمه السلام والأمن في الشرق الأوسط". كما يأتي في ظل حديث عن سعي واشنطن لإنشاء "تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي" أو"الناتو العربي" كما يسميه البعض.

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وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة



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وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة وزراء خارجية ست دول عربية يبحثون في الأردن أزمات المنطقة



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