حريق هائل في الكويت وتحرك عاجل من الدفاع المدني

نجحت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق هائل اندلع في مصنع للبلاستيك في منطقة الري بالكويت ، اليوم الأربعاء.وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في القوة بأن فرق الإطفاء التي توجهت وتعاملت مع الحادث كانت من مراكز الشويخ الصناعية والعارضية.واشارت الصحيفة الكويتية الي انه تبين ان الحريق في سرداب المصنع الذي تبلغ مساحته الإجمالية 1000 متر مربع.

وابانت الإدارة بأن فرق الإطفاء باشرت بمكافحة الحريق وتمكنت من محاصرته بمساحة 25 متر مربع من دون وقوع اي اصابات بشرية، هذا وباشرت فرق التحقيق بعملها لمعرفة أسباب الحادث.

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