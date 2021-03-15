حريق ضخم يلتهم مستودعا للمشتقات النفطية في اليمن
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حريق ضخم يلتهم مستودعا للمشتقات النفطية في اليمن

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العرب اليوم - حريق ضخم يلتهم مستودعا للمشتقات النفطية في اليمن

حريق هائل - صورة أرشيفية
صنعاء - العرب اليوم

اندلع حريق هائل، منذ قليل، في مستودع سوق سوداء لبيع المشتقات النفطية في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وبث ناشطون يمنيون صورا وفيديوهات تظهر تصاعد أعمدة الدخان من مكان الحريق، فيما تجمع العديد من المواطنين بالقرب من الحريق.

وأفادت مصادر محلية يمنية أن حريقا هائلا شب في مستودع سوق سوداء للمشتقات النفطية بجوار مركز «برافو سنتر» التجاري، في حي شميلة بالقرب من تقاطع شارع تعز مع شارع بينون، وتحدثت المصادر عن خسائر مادية كبيرة جراء اندلاع الحريق.

يأتي هذا في وقت تشهد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حرائق متعددة في السوق السوداء للمشتقات النفطية والمحطات بسبب أزمة الوقود التي يفتعلها الانقلابيون بهدف إنعاش تجارة السوق السوداء وجني المزيد من الأموال لتمويل حربهم ضد اليمنيين.

يذكر أن الحكومة الشرعية في اليمن كانت اتهمت ميليشيات الحوثي الإرهابية بافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها لتضليل المجتمع الدولي، بالإضافة إلى إنعاش الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وأكد فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، في وقت سابق، أن ميليشيا الحوثي تجني أموالًا طائلة من السوق السوداء، وأن الوقود كان «أحد المصادر الرئيسية لإيرادات الحوثيين»، موضحا أن الميليشيا تجني نحو مليار دولار سنويًا من توزيع الوقود والنفط في السوق السوداء.

وعلى وقع الخسائر التي تتكبدها ميليشيات الحوثي، لا سيما في محافظة حجة، شمال غرب العاصمة صنعاء، تمكن الجيش اليمني من قطع طرق إمداد للحوثيين في المنطقة، كما أن الجيش اليمني يؤمن مناطق عزلة بني حسن وقرى بمديرية مستبأ في حجة.

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حريق ضخم يلتهم مستودعا للمشتقات النفطية في اليمن حريق ضخم يلتهم مستودعا للمشتقات النفطية في اليمن



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