إيران تعلن «الحرس الثوري» يكشف عن «مدينة صاروخية» جديدة

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن بحرية «الحرس الثوري» أزاحت الستار، اليوم الاثنين، عن «مدينة صاروخية» جديدة في موقع لم تحدده. وقال التلفزيون إن هذه «المدينة» تضم صواريخ «كروز» وصواريخ باليستية. وأضاف أن بحرية «الحرس الثوري» يمكنها باستخدام معدات «الحرب الإلكترونية» رصد إشارات العدو، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.



يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه المجتمع الدولي تقبل إيران، رسمياً، دعوة الاتحاد الأوروبي لاجتماع في بروكسل، بحضور الولايات المتحدة الأميركية وفق ما تم الاتفاق عليه في فيينا، بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وذلك للبحث في كيفية عودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي.