توفي منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، في سن 37 عاما. وكان عمرو فهمي يعاني من أزمات صحية متتالية خلال الفترة الماضية، قبل أن تعلن أسرته وفاته مساء اليوم الاثنين. وعمل فهمي مساعد منسق لبطولة كأس العالم للشباب في تركيا عام 2013، كما عين مديرا عاما لبطولات كأس أمم إفريقيا للمحليين في الفترة من 2011 إلى 2014. وتولى عمرو فهمي مهمة سكرتير عام للاتحاد الإفريقي لكرة "الكاف"، خلفا للمغربي هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس "الكاف" بالفساد. الجدير بالذكر أن عمرو فهمي كان قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل.