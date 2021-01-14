إصابة رابع مشرّع أمريكي بكورونا بعد اقتحام الكونغرس

أعلن النائب الأمريكي أدريانو إسبايلات إصابته بكوفيد -19 ليصبح رابع عضو في الكونغرس يصاب بالفيروس بعد اجتياح المتظاهرين مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.وكتب على تويتر: "أتبع إرشادات طبيبي وأخضع للحجر الصحي في المنزل بعد أن ثبتت إصابتي بـCOVID-19".