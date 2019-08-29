بولتون يعلن استعداد واشنطن مساعدة جمهورية ترانسنيستريا في التخلص من الذخيرة الروسية

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون استعداد واشنطن لتسهيل التخلص من الذخيرة الروسية في جمهورية ترانسنيستريا المعلنة من جانب واحد.

وقال بولتون للصحفيين في مطار كيشيناو عقب انتهاء زيارته إلى عاصمة مولدوفا، إن "الولايات المتحدة مهتمة، مع روسيا، بالمشاركة في التخلص من الذخيرة داخل المستودعات في ترانسنيستريا غير المعترف بها، والتي تم نقلها إلى هناك أثناء انسحاب القوات السوفيتية من الدول الأوروبية. أفضل فرصة لتنفيذ هذا المشروع هي إنشاء ائتلاف للتعاون. حتى يكون لروسيا موقفها الخاص، وللولايات المتحدة موقفها الخاص. أخبرت رئيس مولدوفا إيغور دودون بأنه يمكننا تقديم المساعدة الفنية في هذه العملية"