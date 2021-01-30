وقع منذ قليل، انفجار محطة غاز وسط مدينة "البيضاء" اليمنية وأنباء عن ضحايا، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة "العربية" الإخبارية. وكانت الميليشيات الحوثية الإرهابية، قد جددت فى وقت سابق استهداف حي المنظر السكني في مدينة الحديدة، غربي اليمن، بقصف صاروخي أسفر عن تدمير عدة منازل وتسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي، ضمن جرائم الانقلابيين المتواصلة بحق المدنيين وخروقاتهم المتكررة للهدنة الأممية.