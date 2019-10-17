وزير الخارجية التركي يؤكد لن نعارض تدخل الجيش السوري لإبعاد الأكراد عن الحدود

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا وعدت أنقرة بإبعاد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي يستهدفها الجيش التركي، من الأراضي السورية على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، اليوم الخميس، أن روسيا "وعدت بألا يكون هناك وجود لحزب العمال الكردستاني أو وحدات حماية الشعب الكردية على الجانب الآخر من الحدود".

وتابع قائلا "إذا أخرجت روسيا برفقة الجيش السوري عناصر وحدات حماية الشعب من المنطقة، فإننا لن نعارض ذلك".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت إنه يجب أن تتولى سوريا السيطرة على حدودها مع تركيا ضمن أي تسوية للصراع في المنطقة، فيما تواصل تركيا هجومها في شمال شرق سوريا.