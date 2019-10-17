لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا
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لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا

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العرب اليوم - لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا

لافروف وظريف
موسكو- العرب اليوم

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلديهما للإسهام في الحوار بين السلطات السورية والحكومة التركية على خلفية عمليتها شمال شرق سوريا.

 

 

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لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا



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