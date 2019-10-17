لافروف وظريف يؤكدان استعداد روسيا وإيران للإسهام في الحوار بين سوريا وتركيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، استعداد بلديهما للإسهام في الحوار بين السلطات السورية والحكومة التركية على خلفية عمليتها شمال شرق سوريا.