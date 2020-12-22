المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254
آخر تحديث GMT19:01:09
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

العرب اليوم -

العرب اليوم - المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

الرئيس السوري بشار الأسد
دمشق _ العرب اليوم

المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 المبعوث الأميركي لسوريا يصرح لن نعيد العلاقات مع نظام الأسد قبل تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254



أخبار ذات صلة

GMT 17:41 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

الجيش الليبي يدخل مدينة أوباري ويسيطر عليها بالكامل
العرب اليوم - الجيش الليبي يدخل مدينة أوباري ويسيطر عليها بالكامل

GMT 17:29 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لأسباب عائلية
العرب اليوم - نيكولاي ملادينوف يعتذر عن تكليفه بمنصب المبعوث الأممي إلى ليبيا لأسباب عائلية

GMT 16:48 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

المبعوث الأميركي لسوريا يصرح يجب أن تسحب إيران ميليشياتها من سوريا
العرب اليوم - المبعوث الأميركي لسوريا يصرح يجب أن تسحب إيران ميليشياتها من سوريا

GMT 16:44 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

البرلمان التركي يمدد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا
العرب اليوم - البرلمان التركي يمدد مهام القوات التركية في ليبيا 18 شهرا

GMT 16:32 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن ندعو القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات
العرب اليوم - المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن ندعو القيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بهدف الحصول على مظهر يخطف أنظار الجميع

إليكِ أحدث إطلالات جينيفر لوبيز الكاجول تعرّفي عليها

واشنطن ـ العرب اليوم

عندما تكون على المسرح تخطف إطلالات جينيفر لوبيز الأنظار وتتميّز بالجرأة والإبهار، على عكس اطلالات جينيفر لوبيز الكاجول التي تميل الى البساطة وتعتمد أسلوباً مريحاً وعملياً. وفي أحدث صورها، حملت إطلالات جينيفر لوبيز توقيع نجمة زميلة لها.تابعي معنا تفاصيل احدث اطلالات جينيفر لوبيز الكاجول من توقيع بيونسيه. إطلالات جينيفر لوبيز بالملابس الرياضية تحوّل اللوك الكاجول الى إطلالة أنيقة على طريقتها، خصوصاً انها إختارت أزياءها هذه المرة من مجموعة Ivy Park من تصميم النجمة بيونسيه Beyoncé.إطلالة جاحدث اطلالات جينيفر لوبيز الكاجول من توقيع بيونسيهي لو ببدلة رياضية مونوكروم تألفت من سروال واسع خصره عالٍ مع توب ضيّقة وكروب توب واسعة مع قبعة متصلة بها، وأكملت اللوك بحذاء Timberland باللون نفسه. وكالعادة تكتمل إطلالات جينيفر لوبيز بالأكسسوارا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:50 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
العرب اليوم - تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات

GMT 02:54 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أفضل الوجهات السياحية للعائلات في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل الوجهات السياحية للعائلات في 2021

GMT 03:47 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

الفرو الصناعي موضة شتاء 2020 في ديكور المنزل والملابس
العرب اليوم - الفرو الصناعي موضة شتاء 2020 في ديكور المنزل والملابس

GMT 07:27 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن
العرب اليوم - ترامب يبحث كل الخيارات لقلب نتائج الانتخابات قبل شهر من تنصيب بايدن

GMT 02:57 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

4 إعلاميات عرب دخلن القفص الذهبي في 2020 بينهن كارلا حداد
العرب اليوم - 4 إعلاميات عرب دخلن القفص الذهبي في 2020 بينهن كارلا حداد

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 02:40 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على أغلى 10 مدن في العالم حسب مستوى المعيشة
العرب اليوم - تعرف على أغلى 10 مدن في العالم حسب مستوى المعيشة

GMT 03:06 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021
العرب اليوم - الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:24 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا
العرب اليوم - فيسبوك يزيل حسابات فرنسية وروسية مضللة في أفريقيا

GMT 14:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020
العرب اليوم - شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020

GMT 03:06 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

وزير الطاقة السعودي يؤكّد أنّ “أوبك بلس” أنقذ صناعة النفط
العرب اليوم - وزير الطاقة السعودي يؤكّد أنّ “أوبك بلس” أنقذ صناعة النفط

GMT 03:02 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"
العرب اليوم - مطار أوروبي يُغلق أحد مبانيه لقلة المسافرين بسبب "كورونا"

GMT 06:36 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه
العرب اليوم - رئيس "البحر الأحمر" السعودية يؤكد أن جذب الاستثمارات هدفه

GMT 17:56 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

قواعد التسوق في المول
العرب اليوم - قواعد التسوق في المول

GMT 04:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

أبرز نصائح السفر الأساسية مع انطلاقة العام الجديد
العرب اليوم - أبرز نصائح السفر الأساسية مع انطلاقة العام الجديد

GMT 18:00 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

العرافة العمياء تتنبأ بأحداث 2021 وأبرزها "وباء جديد" و"ظواهر مخيفة"
العرب اليوم - العرافة العمياء تتنبأ بأحداث 2021 وأبرزها "وباء جديد" و"ظواهر مخيفة"

GMT 23:56 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

الاتحاد الإنجليزي يرفض زيادة التبديلات إلى 5 للمرة الثالثة
العرب اليوم - الاتحاد الإنجليزي يرفض زيادة التبديلات إلى 5 للمرة الثالثة

GMT 23:45 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

برشلونة يواجه سوسيداد وريال مدريد أمام بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني
العرب اليوم - برشلونة يواجه سوسيداد وريال مدريد أمام بيلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني

GMT 17:55 2019 الإثنين ,11 آذار/ مارس

سيدة كل العصور
العرب اليوم - سيدة كل العصور

GMT 02:03 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

هوندا "سيفك أس أي" "وسوبارو دبليو آر إكس" مواجهة يابانية صعبة
العرب اليوم - هوندا "سيفك أس أي" "وسوبارو دبليو آر إكس" مواجهة يابانية صعبة

GMT 21:18 2017 الخميس ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مضاعفات تعاطي الحشيش
العرب اليوم - مضاعفات تعاطي الحشيش

GMT 00:34 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 08:55 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

البرازيلي ماريفالدو يفوز بجائزة أفضل مشجع في العام الجاري من "الفيفا"
العرب اليوم - البرازيلي ماريفالدو يفوز بجائزة أفضل مشجع في العام الجاري من "الفيفا"

GMT 03:33 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث
العرب اليوم - صاروخ سبيس إكس التجريبي ينفجر وفيديو يوثق الحدث

GMT 16:24 2019 الأحد ,19 أيار / مايو

أجيال
العرب اليوم - أجيال
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab