الرئيس السوري يعين بسام الصباغ مندوبا دائما لسوريا لدى الأمم المتحدة

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له.وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.