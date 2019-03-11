تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان

أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية، أبو بكر الصديق، تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والتي كانت مقررة إلى السودان إلى موعد غير محدد.

سبوتنيك