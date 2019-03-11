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تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان

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العرب اليوم - تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
الخرطوم - العرب اليوم

أعلن الناطق باسم الخارجية السودانية، أبو بكر الصديق، تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والتي كانت مقررة إلى السودان إلى موعد غير محدد.
 سبوتنيك 

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تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان



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تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان تأجيل زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان



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