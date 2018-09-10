إغلاق طرق ومكاتب حكومية احتجاجاً على أسعار الوقود

أدت احتجاجات في شتى أنحاء الهند على الارتفاع القياسي في أسعار البنزين والديزل إلى إغلاق متاجر ومكاتب حكومية ومدارس في مختلف أرجاء البلاد اليوم الاثنين، ومنع المحتجون في بعض الأماكن حركة القطارات، وأغلقوا طرقاً وخربوا سيارات.