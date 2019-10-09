الرئيس العراقي يؤكد ضرورة إجراء تعديل وزاري في حكومة عبد المهدي

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، ضرورة إجراء تعديل وزاري في حكومة عادل عبد المهدي، لتحسين أدائها وتوفير الخدمات للمواطنين.

وقال صالح في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن "العراقيين عازمون على المضي قدماً في مشروع بناء الدولة، وواجبنا إجراء إصلاحات ضرورية تؤمن لهم الحياة الحرة الكريمة"، مبيناً أن "التظاهر حق مكفول لكل مواطن شريطة أن يكون سلمياً وبدون إراقة دماء المواطنين والقوات الأمنية أو التجاوز على الممتلكات العامة".

وأضاف أن "رئاسة الجمهورية ستدعم تعويض المتضررين والعمل على محاسبة المجرمين والخارجين عن القانون ممن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين".

وشدد صالح على "ضرورة إجراء تعديل وزاري جوهري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها لتوفير الخدمات وتشغيل العاطلين وتحقيق العدالة الاجتماعية".