الخطوط الجوية البريطانية تعلن إيقاف رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع كإجراء احترازي

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية في بيان تعليق رحلاتها إلى العاصمة المصرية القاهرة لمدة أسبوع كـ "إجراء احترازي" للسماح بإجراء تقييم للأمن هناك.

وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية "نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع المطارات (التي تصلها طائرات الشركة) في جميع أنحاء العالم، وأوقفنا الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم."