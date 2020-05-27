تشاد تعلن عن 13 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة العامة في تشاد محمود يوسف خيال عن تسجيل ثلاث عشرة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في البلاد.

وأضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 59 حالة.

ودعت السلطات التشادية المواطنين إلى احترام وتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار كورونا، وذلك بعد قرار فتح الأسواق والمحال التجارية .