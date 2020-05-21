الرئيس الموريتاني يبحث تطورات فيروس كورونا مع نظيره التشادي

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مكالمة هاتفية اليوم، مع نظيره التشادي إدريس ديبي ايتنو، الحالة الوبائية بالبلدين والتطورات المرتبطة بها والتأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على السكان.

وتناول الرئيسان وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها بوجه خاص والإشكاليات المرتبطة بالأمن والتنمية بمنطقة الساحل على وجه العموم.