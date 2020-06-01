السليمانية تسجل أعلى حصيلة مصابين بكورونا في كردستان العراق

سجلت السلطات المحلية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، 101 إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت مديرية صحة المحافظة، في بيان صحفي، أن "الإصابات كانت بواقع 51 في قضاء بنجوين، و42 في السليمانية، 3 في وارماوة، 1 في كلار، 1 في كفري، 1 في حلبجة، 1 في خانقين، فضلا عن إصابة لمواطن من أهالي بغداد ممن يسكنون السليمانية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، تسجيل 10 وفيات و260 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أكدت شفاء 46 حالة.

وتتخذ السلطات العراقية اجراءات صارمة من خلال حظر التجوال وفرض غرامات مالية على المخالفين، في محاولة لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: RT