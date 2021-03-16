قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه حريص على إنجاح مساعي التحالف العربي بتنفيذ اتفاق الرياض، مشيراً إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الاتفاق حتى لا تنتج أزمة تضاعف معاناة الجنوب.

وأضاف ناصر الخبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته السياسية "حريصان على إنجاح مساعي قيادة التحالف العربي بتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز فرص إحلال السلام".