الكويت تعلن الحداد 40 يوما وتعطيل العمل الرسمي في البلاد

أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء الحداد 40 يوما على روح أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي وافته المنية في الولايات المتحدة عصر اليوم. وجاء في البيان، الذي تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء أنس الصالح: "ننعى إلى الشعب الكويتي وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم وفاة المغفور له بإذن الله قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد، الذي انتقل إلى جوار ربه في الولايات المتحدة".