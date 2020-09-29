وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وتلفزيون الكويت يقطع برامجه

قطع تلفزيون الكويت بث برامجه بشكل مفاجئ وأذاع آيات من القرآن الكريم، وقالت مصادر كويتية مطلعة ان أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد قد توفي وذلك في الوقت الذي يتم تداول فيه العديد من الشائعات في البلاد.