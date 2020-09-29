التليفزيون الكويتى يقطع البث ويذيع آيات من القرآن وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت

قالت وسائل إعلام كويتية، اليوم الثلاثاء، إن التليفزيون الرسمي قطع بثه ويذيع آيات من القرآن الكريم، وسط أنباء عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

واستقبل نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر "بيان" صباح اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية. كما استقبل نائب أمير الكويت وولي العهد كل من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، نشر صورة تجمعه مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأرفقها بدعاء. وقال الرئيس الغانم في منشوره على صفحته الرسمية في موقع أنستجرام: «اللهم أرزق أميرنا و والدنا. فوق عمره عمراً وفوق صحته عافيه، واجعل سعادته كظله ترافقه ولا تفارقه. و أبقه ذخراً و سنداً لبلده و أمته يارب العالمين» حسبما جاء بصحيفة القبس الكويتية.