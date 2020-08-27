أمريكا تُوجه ضربة قوية إلى تُركيا بسبب أردوغان

في صدمة كبرى وجهتها الولايات المُتحدة الأمريكية إلى تٌركيا، جددت وزارة الخارجية الأمريكية نصائحها بعدم السفر إلى تركيا، وقدمت لرعاياها تحذيرا من الدرجة الثالثة وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني، إن من أسباب دواعي عدم السفر إلى تركيا، "انتشار الإرهاب والاعتقالات التعسفية العشوائية، والقيود على التعبير ومخاطر فيروس كورونا".