تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية بـ البحر المتوسط
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تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية بـ البحر المتوسط

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تركيا
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تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية ب البحر المتوسط

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تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية بـ البحر المتوسط تركيا تفشل في اعتراض مقاتلات يونانية بـ البحر المتوسط



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