تركيا تعلن إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط وتطلق تحذير navtex

أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها ستجري مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط ​​يومي 1 و 2 سبتمبر، في أحدث سلسلة من التدريبات العسكرية التي أججت التوترات مع اليونان وأصدرت البحرية التركية أحدث تحذير، يعرف باسم Navtex، قائلة إنها ستجري مناورات الرماية في شرق البحر المتوسط ​​قبالة الساحل، شمال شرقي قبرص.

وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده باتت فاعلا حقيقيا على الساحة الدولية، وأن على الجميع أن يدرك ذلك، موضحا أن تركيا لا تطمع بأراضي وبحار أي دولة، ولن تسمح لأي اعتداء يطالها من أراضي وبحار دول الجوار.