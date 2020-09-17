التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية من اليمن باتجاه المملكة. وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأنها تمكنت... مساء اليوم الخميس من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط" في منطقة عسير جنوب السعودية قرب الحدود مع اليمن.