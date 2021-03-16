انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قادة 15 فصيلاً وقوى وطنية يشاركون في الجولة بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.